Antonio Paganin ha detto la sua sul gioco proposto dall’Inter, portando come esempio quanto accaduto contro la Juve: le parole

In onda su Radio Sportiva, Antonio Paganin si sintonizza così sull’Inter, analizzando il modo di stare in campo dei nerazzurri.

INTER – «In dirigenza sanno scegliere molto bene nonostante la ristrettezza economica. L’Inter si è evoluta nella proposta calcistica, ha avuto un salto di qualità enorme. Io non credevo proprio in Inzaghi come allenatore nerazzurro, questo mio pensiero era figlio delle 12 sconfitte dello scorso anno. Inzaghi però è cresciuto, gioca molto più in verticale e giocatori si interscambiano continuamente. Pavard contro la Juventus si è ritrovato in area di rigore e succede spesso tra i difensori. Sono imprevedibili dal primo all’ultimo minuto, mi piace calcisticamente parlando. L’Inter ha diversificazione veramente importante, il campionato di quest’anno certifica l’evoluzione».

L’articolo Inter, Paganin: «Succede spesso questa cosa, pensate al match con la Juve» proviene da Inter News 24.

