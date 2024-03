Dumfries titolare con il Genoa: Inzaghi vuole dargli fiducia perché ha ritrovato quella cosa. L’olandese favorito su Darmian

Come riporta La Gazzetta dello Sport in Inter-Genoa Dumfries pare favorito su Darmian per agire sulla corsia di destra. In gennaio l’olandese era stato titolare solo alla Befana contro il Verona, ma nel frattempo ha ritrovato la gamba.

Anche per questo Inzaghi sembra intenzionato a concedergli una chance dal primo minuto.

L’articolo Dumfries titolare con il Genoa: Inzaghi vuole dargli fiducia perché ha ritrovato quella cosa proviene da Inter News 24.

