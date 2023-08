Mercato Inter, Ceccarini: «Ore decisive per l’affare Pavard» Le parole del giornalista

Nel suo editoriale su TMW, Nicolò Ceccarini ha parlato dell’affare Pavard–Inter, secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- «Sono ore decisive per Pavard all’Inter. Con il Bayern è già stato raggiunto da tempo un accordo sulla base di 30 milioni di euro ma si aspetta il via libera che dovrebbe avvenire a breve. La società tedesca vuole avere in mano il sostituto e sta lavorando per chiudere un’operazione in entrata. Tuchel ha fatto una lista di nomi ai suoi dirigenti.»

L’articolo Mercato Inter, Ceccarini: «Ore decisive per l’affare Pavard» proviene da Inter News 24.

