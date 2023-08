Mercato Inter, Scalvini alternativa a Pavard? La richiesta dell’Atalanta per il giovane difensore

Come riportato da Sportmediaset, l‘Inter starebbe monitorando Giorgio Scalvini, come piano b in caso saltasse quella per portare in Italia Pavard.

L’Atalanta chiede 50 milioni ed avrebbe già rifiutato un’offerta nerazzurra di 35.

L'articolo Mercato Inter, Scalvini alternativa a Pavard? La richiesta dell'Atalanta proviene da Inter News 24.

