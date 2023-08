Come conferma Fabrizio Romano su Twitter, la trattativa di mercato tra l’Inter e il Bologna per Marko Arnautovic è in dirittura d’arrivo, con l’accordo col giocatore trovato già da settimane.

Inter are advancing in talks with Bologna to sign Marko Arnautović. Negotiations are progressing to final stages, waiting on key details.

Arnautović agreed personal terms with Inter weeks ago. pic.twitter.com/DjnLBpqOSb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023