L’Inter pensa alle ultime mosse di mercato, dopo la decisione di mollare Samardzic: le scelte su Sensi e per la difesa

L’Inter ha scelto di mollare Lazar Samardzic dopo le richieste del padre, così pensa a quelli dovranno essere le ultime operazioni di mercato, con l’inizio del campionato ormai alle porte: novità su Sensi e sul nuovo difensore arrivano da Sky Sport. Questo l’intervento del giornalista Andrea Paventi.

L’inviato dice: «L’orientamento è quello di prendere un giocatore in quel ruolo, c’è da capire se sarà un prospetto che deve maturare o un giocatore già pronto: sono in corso valutazioni. A centrocampo valutazioni in corso, l’idea può essere quella di continuare con Sensi in rosa ma la mano sul fuoco non ce la metterei».

L’articolo Mercato Inter, dal difensore al futuro di Sensi: le ultime proviene da Inter News 24.

