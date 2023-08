L’ex centrocampista Marco Tardelli commenta così la decisione dell’ex commissario tecnico.

Marco Tardelli a La Stampa coglie l’occasione per elogiare Nicolò Barella. “L’unica cosa che si può dire è che è stato un fulmine a ciel sereno. Anzi, nemmeno a ciel sereno perché, se fosse stato sereno, non sarebbe arrivata una decisione simile. È difficile dare un parere perché bisogna prima capire bene le motivazioni”.

“Sono stupito ma non giudico negativamente. C’è chi parla di offerte dall’Arabia Saudita, però Mancini ha fatto riferimento a una scelta personale. Non capisco: erano appena state ridisegnate le giovanili come chiedeva Mancini che, però, forse ha avvertito poi una mancanza di fiducia. L’unico dato certo è che ora c’è un problema colossale: ci sono due partite dell’Italia a settembre e la Nazionale non ha un ct. Penso che il giocatore più indicato per superare questo periodo di smarrimento sia Barella. Ha dimostrato in campo di avere qualità da leader“.

L’articolo Tardelli: “Le dimissioni di Mancini sono state un fulmine a ciel sereno, Barella può aiutare a superare questo smarrimento” proviene da Notizie Inter.

