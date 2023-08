Mercato Inter, dall’Inghilterra: Tomiyasu, ecco la richiesta folle dell’Arsenal per il difensore giapponese

Seguito come obiettivo di mercato per la difesa dell‘Inter, Takehiro Tomiyasu, difensore dell’Arsenal sembrerebbe essere sul mercato.

Come ci riporta il portale inglese Sport Witness, i Gunners chiederebbero circa 30 milioni per privarsi del giocatore in via definitiva, cifra fuori mercato.

L’articolo Mercato Inter, dall’Inghilterra: Tomiyasu, ecco la richiesta folle dell’Arsenal proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG