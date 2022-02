Gli occhi della dirigenza nerazzurra su due obiettivi di mercato. Caratteristiche ideali per dare nuove soluzioni a Simone Inzaghi.

Frattesi e Kessié accendo il mercato dell’Inter. L’edizione odierna di Tuttosport dedica un focus al centrocampo interista. Con l’uscita di Vecino e Vidal, i nerazzurri dovranno acquistare almeno un calciatore con caratteristiche complementari ai titolari. Frattesi del Sassuolo è l’alter ego di Barella, offrendo garanzie sul piano tecnico e atletico.

Con Kessié l’Inter potrebbe far rifiatare Brozovic e studiare nuove soluzioni tattiche come l’impiego di entrambi i calciatori davanti a una difesa a quattro. Il gioiello del Sassuolo è vicino ai nerazzurri, che si sentono in pole sulla concorrenza. Da capire invece quale sarà il futuro del centrocampista ivoriano: la sua richiesta di 8 milioni a stagione non verrà nemmeno ascoltata dalla dirigenza nerazzurra.

