I nerazzurri cercano il rinforzo giusto per la difesa del futuro. Una cessione eccellente farebbe spazio al nuovo innesto.

L’Inter sceglie il calciatore che dovrà guidare la difesa nella prossima stagione. Come riporta Tuttosport, l’addio a Stefan de Vrij è un evento assai probabile, così come l’arrivo di un nuovo innesto per il pacchetto arretrato. Al centro della difesa composta da Bastoni e Skriniar potrebbe esserci Bremer del Torino, anche se il brasiliano non è l’unico nome sulla lista.

Il difensore brasiliano del Torino è il preferito in casa Inter. Nonostante il rinnovo con i granata, le ambizioni del possente centrale sono ben altre. I nerazzurri valutano soltanto come alternative i nomi di Luiz Felipe della Lazio e Ginter del Gladbach.

