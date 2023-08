Giovanni Fabbian sarà un nuovo giocatore dell’Udinese. Il calciatore arriva dall’Inter all’interno dell’affare per Lazar Samardzic

Nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche, adesso è tutto pronto per il trasferimento all’Udinese di Giovanni Fabbian. Il centrocampista lascia l’Inter, che li ha inserito come contropartita tecnica nell’affare Samardzic, valutandolo 4 milioni di euro. Calcio e Finanza svela i dettagli dell’operazione.

Nel dettaglio si legge: «Il cartellino di Fabbian, infatti, era praticamente iscritto a bilancio per una quota vicina allo zero, essendo il centrocampista un prodotto delle giovanili. Quindi con la cessione all’Udinese per 4 milioni, ecco che tutta questa cifra potrà essere iscritta nel bilancio dell’Inter 2023/24 come una plusvalenza netta per la stessa somma. Il peso dell’operazione per la prima stagione riguarderà così solamente l’ingaggio di Samardzic, dal momento in cui la quota ammortamento sarà coperta dalla plusvalenza realizzata con la cessione di Fabbian».

L’articolo Mercato Inter, Fabbian all’Udinese: ecco la plusvalenza fatta dai nerazzurri. Le cifre proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG