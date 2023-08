La Roma chiude per Renato Sanches e completa (forse) il suo centrocampo. Tutto dipende dall’eventuale permanenza di Matic nella Capitale

La Roma chiude per Renato Sanches e completa (forse) il suo centrocampo. Tutto dipende dall’eventuale permanenza di Matic nella Capitale, che è ancora in bilico per l’importante offerta del Rennes.

Per il portoghese, invece, è tutto fatto: mancano solamente gli ultimi dettagli da limare, ma il giocatore arriverà presto nella Capitale e José Mourinho avrà finalmente il suo rinforzo in mediana. Lo riporta il Corriere dello Sport.

