Il Monza ha diramato la lista di convocati del match di Coppa Italia: Carlos Augusto assente, indizio di mercato per l’Inter?

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha reso nota la lista di convocati per il match di Coppa Italia contro la Reggiana, in programma il 13 agosto. Carlos Augusto non è presente, segno che la trattativa di mercato con l’Inter è ormai alle battute finali.

Di seguito la lista completa:

4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 10 Caprari, 11 F. Carboni, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 24 Maric, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.

