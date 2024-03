Mercato Inter, Lautaro in un futuro al Napoli? La risposta dell’agente su tale scenario sull’attaccante argentino. Le sue parole

Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di CalcioNapoli24 TV, Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha risposto così in merito ad un ipotetico scenario che non farebbe felicissimo il mercato Inter, ovvero un trasferimento in futuro dell’argentino al Napoli.

POSSIBILE FUTURO A NAPOLI? – «Per un argentino è sempre affascinante vestire la maglia del Napoli, però la verità è che sta bene all’Inter e ha ancora due anni di contratto. Maradona è stato un sentimento per l’Argentina. Rapporti con De Laurentiis? Sono agente di Mayoral, Hakimi e Negredo, di cui ne parlai con il Napoli: con il club parla di tutto».

L’INTERVISTA INTEGRALE ALL’AGENTE DI LAUTARO.

