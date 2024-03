Il giornalista Tancredi Palmeri si è espresso così sull’eliminazione dell’Inter in Champions, alla luce dei sorteggi di oggi

Intervenuto sul proprio account X, il giornalista Tancredi Palmeri si esprime così sui rimpianti dell’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid, anche alla luce dell’esito dei sorteggi dei Quarti di Finale.

IL COMMENTO – «Rimpianti infinti per l’Inter: avrebbe preso il Borussia Dortmund ai quarti. Avrebbe visto Real Madrid e Manchester City scornarsi tra loro già nei quarti. Sarebbe stata sicura di non incontrare la vincente tra le due favorite nemmeno in semifinale».

L’articolo Palmeri mette il dito nella piaga: «Rimpianti infiniti per l’Inter, ai quarti avrebbe preso…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG