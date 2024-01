Mercato Inter, non è ancora finita per Bergvall! Manca la firma sul contratto col Barcellona: il motivo della mancata chiusura

Tra gli obiettivi del mercato Inter in ottica futura c’è anche Lucas Bergvall. Il centrocampista 2006 del Djurgården pareva in dirittura d’arrivo al Barcellona, ma la trattativa rischia clamorosamente di saltare.

Stando a Mundo Deportivo, infatti, nonostante il calciatore si trovi già a Barcellona per parlare con i dirigenti blaugrana e per visitare le sedi e le strutture del club, la società spagnola sembra riluttante a considerare chiuso il suo acquisto. L’apprezzamento da parte dello svedese è evidente, ma la trattativa non è ancora chiusa fin quando non arriva la firma.

L’articolo Mercato Inter, non è ancora finita per Bergvall! Manca la firma col Barcellona: il motivo proviene da Inter News 24.

