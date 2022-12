Calcio mercato dell’Inter, offerto Pereyra che in scadenza di contratto, ecco le parole dell’agente del giocatore.

L’agente di Roberto Pereyra, Federico Pastorello propone anche all’Inter, il giocatore dell’Udinese in scadenza, ecco cosa dice l’agente a TMW: “Per me è un giocatore che in Italia può giocare in tutti i club. Mi immagino, ad esempio, Pereyra con Spalletti o anche con Inzaghi. È un giocatore che ha una interpretazione talmente moderna del ruolo che può far tutto: di media corre per 11,5-12 kilometri a partita, ma ha tanta qualità, sa far gol e sa fare assist.“

Conclude così: “Io lo ritengo davvero un profilo di altissimo livello. Spero di regalargli una soddisfazione, se la meriterebbe, ma al contempo vanno avanti i contatti con l’Udinese per il rinnovo, sono freschi e continui. Lui valuta con attenzione la possibilità di continuare il rapporto con l’Udinese“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG