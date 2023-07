Per acquisire sia Sommer che Trubin per sostituire il partente Onana, l’Inter non è disposta a spendere oltre questa cifra

L‘Inter continua il lavoro di mercato per riempire il vuoto che lascerà Andrè Onana. I profili selezionati sono due, il più esperto Sommer e il giovanissimo Trubin.

Come rivela Sky Sport, per il portiere dello Shakhtar la strada dei nerazzurri è in salita: Marotta e Ausilio non intendono spendere più di 10-15 milioni di euro di spesa, a fronte dei 40 richiesti dal club.

