Mercato Inter: quanto pesa lo stipendio di Buchanan? Le cifre del possibile accordo con il canadese, senza Decreto Crescita

Tajon Buchanan si prepara ad essere il primo colpo del mercato Inter di gennaio. I nerazzurri avrebbero già trovato un accordo economico col Club Bruges (qui i dettagli sulle cifre), e stanno limando gli ultimi dettagli contrattuali col giocatore.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il canadese andrà a percepire circa 1 milione di euro e mezzo a stagione. I nerazzurri, inoltre, non potranno beneficiare dei vantaggi del Decreto Crescita (se non ci fosse stata l’abolizione del decreto, i nerazzurri avrebbero risparmiato 800 mila euro l’anno). L’accordo col l’esterno destro sarà valido fino alla stagione 2027-28.

L’articolo Mercato Inter: quanto pesa lo stipendio di Buchanan senza Decreto Crescita proviene da Inter News 24.

