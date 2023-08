Simone Tiribocchi ha parlato dell’imminente approdo all’Inter di Carlos Augusto dal Monza: le parole sulla trattativa di mercato

Sulle frequenze di Sportmediaset, Simone Tiribocchi promuove a pieni voti il passaggio di Carlos Augusto dal Monza all’Inter. Un colpo di mercato favorevole ai nerazzurri, per varie ragioni:

CARLOS AUGUSTO INTER- «A me piace tanto Carlos Augusto, è il colpo che ci voleva per l’Inter. Ha un grande motore, è forte, più lo alzi di livello, più cresce. Potrebbe fare molto bene. Sia Dimarco che Carlos Augusto possono giocare anche da terzi di difesa, Gosens questo non sa farlo».

L’articolo Mercato Inter, Tiribocchi promuove il colpo Carlos Augusto: «E’ quello che ci voleva» proviene da Inter News 24.

