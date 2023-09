Mercato Juve, assalto del Milan per Jonathan David: i rossoneri hanno un piano per portare l’attaccante del Lille da Pioli

Il Milan, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, sta già studiando un piano per dare l’assalto a Jonathan David, giocatore seguito anche dalla Juve.

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport i rossoneri torneranno alla carica tra gennaio e giugno 2024 per portare l’attaccante alla corte di Pioli. Per il Milan, infatti, Jonathan David (contratto in scadenza nel 2025) è l’obiettivo principale.

The post Mercato Juve, assalto del Milan per Jonathan David: i rossoneri hanno un piano appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG