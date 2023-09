Vlahovic sfida Kostic: chi legge meglio le labbra Il VIDEO social dei due serbi della Juve è tutto da ridere

La Juve dal suo canale Instagram ha pubblicato un video molto divertente che ha visto protagonisti Vlahovic e Kostic.

I due serbi si sono sfidati a leggere le parole pronunciate dalle labbra del compagno di squadra mentre indossavano delle cuffie. Kostic non è riuscito a capire la parola “Groningen“, mentre Vlahovic non ha intuito la parola “marcatore“. Le risate, insomma, non sono mancate.

