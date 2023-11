Mercato Juve, beffa doppia: Chelsea in vantaggio per il talento dopo il rinnovo col suo club fino al 2028. La situazione

La Juve, insieme aò Borussia Dortmund e al Wolves, era sulle tracce di Habib Diarra come possibile colpo per il futuro. Ma il centrocampista dello Strasburgo ha rinnovato fino al 2028.

La beffa, per i bianconeri, è doppia perché secondo quanto riportato da Fabrizio Romano via Twitter per il talento classe 2004 è in vantaggio il Chelsea che lo monitora da vicino.

