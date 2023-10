Massimo Brambati ha fatto questa rivelazione sul mercato Juve e sul calciatore chiesto da Allegri. Le sue parole

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato anche del mercato Juve.

RINNOVO VLAHOVIC – «Credo che Lukaku lo volesse fortemente Allegri e che per motivi di non intendimenti economici non si è arrivati al punto. Io ieri sera a una persona molto vicina alla Lazio e a Immobile mi parlava della situazione di questo giocatore, che risente tanto anche dell’assenza di Tare, che era una figura che copriva i momenti di difficoltà di Immobile che negli anni sono accaduti. Senza Tare ha tutto in mano Sarri, che è più intransigente e non ha riconoscenza nei suoi confronti. Ieri ho visto l’abbraccio dopo il gol, vuol dire che i compagni sono tutti con lui. Ha un contratto per ancora altri due anni, la situazione non è facilissima se devi fare i conti con un giocatore che ti diventa un peso».

RINNOVO FAGIOLI – «È il segnale di una società nei confronti di un giocatore in difficoltà. Quando un club rinnova, spesso è perché lo vuoi cedere con un contratto più lungo. Ma non è detto. In questo momento particolare è il messaggio di una società che vuole far vedere che questa vicenda non ha compromesso i rapporti, ma io aprirei una parentesi importante su questa situazione».

