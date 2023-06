Mercato Juve, è caccia aperta al terzino destro: non basta Castagne ai bianconeri, che puntano anche su altri nomi

Saranno due i rinforzi sulla destra per la Juventus, che presto saluterà Cuadrado e che non potrà contare su De Sciglio almeno fino al prossimo mese di gennaio. In prima fila c’è sempre Castagne, ma il suo solo arrivo non potrebbe bastare.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in lista ci sarebbero sempre Odriozola e Vazquez, entrambi in uscita dal Real Madrid, oltre a Boey del Galatasaray.

