Calciomercato Juve, si lavora anche al colpo per la Next Gen: il baby bomber nel mirino dei bianconeri. Le ultime

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, per la Juventus Next Gen si lavora al rinforzamento del parco attaccanti. Per questo, da Torino, hanno messo nel mirino il classe 2003 Shpendi, attualmente in forza al Cesena.

20 anni, 12 reti in 29 partite nell’ultima stagione in C, l’albanese può giocare sia da uomo d’area che da seconda punta o esterno d’attacco. Il grande ostacolo, in questo caso, è però la concorrenza di mezza Serie A.

