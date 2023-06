Abbonamenti Juve 2023/24, i tifosi bianconeri in rivolta sotto i post social del club bianconero. Ecco la protesta – GALLERY

Ultimo giorno, come ricordato dalla Juventus, per rinnovare l’abbonamento allo Stadium in vista della prossima stagione. Ma molti tifosi non accoglieranno l’invito del club.

Tempo scaduto . Dopo oltre 40 anni continui di abbonamento quest’anno s’interrompe la mia serie. Fa male pensare a quello che eravamo e non siete più. Non so come, ma torneremo e tornerò, non così. — Panoz (@panoz4ever) June 19, 2023

L’ultima chiamata è quella che avete voi per evitare l’allontanamento definitivo dei tifosi: cacciate l’incapace #OAllegriONoi — Al-eLMGO (@AleLMGO) June 19, 2023

C’è chi, dopo 40 anni, ha deciso di finirla qui e chi invece rimane e lo ricorda: con Allegri in panchina, gran parte dei sostenitori ha perso interesse e non ha intenzione di andare allo stadio.

