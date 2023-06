Rinnovo Rabiot, c’è un altro ostacolo adesso tra lui e la Juve: ci si mette anche mamma Veronique! Ecco cosa succede

La Juve attende una risposta da Adrien Rabiot dopo aver presentato al francese la sua proposta di rinnovo per un’ulteriore stagione alle stesse cifre attualmente percepite. Ma da Torino sanno che sarà difficile arrivare ad un accordo positivo.

Come scrive Tuttosport, infatti, la mamma-procuratrice Veronique si sta guardando in giro in cerca di un contratto maggiormente remunerativo per lei e per il figlio. Si è proposto il Barcellona, ma al momento la pista non si scalda. Occhio, però, sempre agli interessi dalla Premier.

