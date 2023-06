Le pagelle dei giornali il giorno dopo Olanda Italia di Nations League: ecco i giudizi sulla gara giocata da Federico Chiesa

I giornali oggi in edicola hanno stilato le classiche pagelle del giorno dopo, stavolta analizzando le prestazioni dei giocatori dell’Italia nel vittorioso match di Nations League contro l’Olanda.

Promosso in pieno Chiesa, autore del terzo gol azzurro in contropiede, dopo essere partito inizialmente dalla panchina. Un 7 per l’esterno della Juventus, di cui si è analizzata in gran particolare l’azione della rete, derivata da un compito finalmente ritagliato su misura per lui. Quando ha campo davanti, il ragazzo dimostra ancora di saperci fare.

