Frattesi Juve, siamo sempre più lontani: c’è l’intesa tra Inter e Sassuolo per il centrocampista. Le cifre dell’affare

La Juventus è sempre più lontana da Davide Frattesi. Lo riporta con sicurezza la Gazzetta dello Sport, che spiega come il giocatore sia ormai più vicino all’Inter, che ha raggiunto l’intesa con il Sassuolo per il trasferimento a titolo definitivo in cambio di 35 milioni di euro.

Scottato dall’esperienza Bremer, Marotta si è ora mosso sul tempo e non ha intenzione di farsi sorpassare un’altra volta. Con la cessione di Gosens all’Union Berlino si può chiudere l’affare per il giovane azzurro.

The post Frattesi Juve, sempre più lontani: intesa tra Inter e Sassuolo. Le cifre appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG