Mercato Juve, c’è una strategia per gennaio e l’estate: il piano di Giuntoli tra rinnovi di contratto e rinforzi

Prima i rinnovi di contratto, poi gli eventuali acquisti. E’ questa, per Sky Sport, la stategia di mercato che porterà avanti la Juve.

Il piano di Giuntoli per gennaio, a meno di clamorose opportunità dal punto di vista economico, è quello di non intervenire. In estate, invece, l’idea è quella di rinnovare e confermare i big (Chiesa e Rabiot in primis) e poi migliorare la rosa dal punto di vista qualitativo con degli acquisti per giocare la Champions al meglio.

