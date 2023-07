Mercato Juve, come cambiano le mosse del club bianconero senza partecipazione alla Conference? Tutti i dettagli

E adesso che è stata certificata l’esclusione alla Conference League, come cambia il mercato Juve? Come spiega Tuttosport, quelli che prima erano obiettivi lo sono ancora oggi e quindi Lukaku e Kessié restano sempre in lista, ma servirà inevitabilmente qualche cessione in più del dovuto.

La rosa potrà infatti essere di massimo 22/23 giocatori, con Giuntoli chiamato ora a sfoltirla. Il neo dirigente bianconero è atteso in Italia a breve per iniziare a mettere sui binari giusti una missione ad oggi molto complicata.

The post Mercato Juve, come cambia senza Europa Lukaku sempre in lista, ma… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG