Adesso senza Conference League da dover giocare, Allegri crede nel grande obiettivo per la sua Juventus: lo Scudetto

Se prima sembrava solamente un bel sogno, ma difficile da realizzare, ora Allegri e chi è ai piani alti ci crede davvero: la sua Juventus può lottare per lo Scudetto nella prossima stagione. Lo riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Adesso, scrive il quotidiano, sono in rialzo le quotazioni di chi vuole provare a tenere Vlahovic e Chiesa, evitando poi in brutte sorprese con eventuali rifiuti di quei giocatori scelti per sostituirli. E poi, senza impegni in mezzo alla settimana, tutte le energie possono essere concentrate finalmente sul colpo grosso.

