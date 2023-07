Mercato Juve, dalla Spagna: Allegri ha fatto il suo nome alla dirigenza. La rivelazione sul giocatore arriva da Marca

La Juve guarda anche alla Spagna in chiave mercato per cercare rinforzi sulla fascia. Come rivelato da Marca, infatti, i bianconeri hanno rimesso gli occhi sull’ex Udinese Molina, approdato nell’estate 2022 all’Atletico Madrid.

Dalla Spagna riferiscono che l’esterno è uno dei nomi fatti da Allegri alla dirigenza per il mercato. Molina ha una clausola da 90 milioni ed è stato il giocatore più utilizzato da Simeone nella passata stagione.

The post Mercato Juve, dalla Spagna: Allegri ha fatto il suo nome alla dirigenza appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG