Mercato Juve: dopo Yildiz pronti i rinnovi di Huijsen e Gatti. ULTIME sui prolungamenti di contratto a cui lavorano i bianconeri

Yildiz potrebbe non essere l’unico giocatore della Juve a rinnovare il proprio contratto (per 5 anni) nei prossimi giorni.

In base a quanto reso noto da Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, infatti, i bianconeri starebbero lavorando ai prolungamenti di altri due giocatori: Gatti e Huijsen. Per il primo la Juve vorrebbe rinnovare il contratto di un ulteriore anno, mentre per il secondo di altri 5.

