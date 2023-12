Mercato Juve: due baby colpi per gennaio? Possono rinforzare la Next Gen, penultima in classifica in campionato

Tuttosport fa il punto sulla Juventus Next Gen in vista del calciomercato di gennaio, con i bianconeri che potrebbero rinforzare la loro rosa in virtù di una situazione in classifica alquanto preoccupante.

I nomi fatti dal quotidiano torinese sono due: il primo è Nikola Sekulov, che potrebbe tornare dal prestito alla Cremonese visto il pochissimo spazio. Il secondo è Alessandro Marcandalli, difensore classe 2002 della Reggiana ma di proprietà del Genoa. Asta dietro l’angolo per lui, ma sarebbe un nome importante anche in chiave futura visto l’addio di Alex Sandro a fine stagione.

