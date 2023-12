Marco Bucciantini ha parlato di Rabiot e Vlahovic dopo il pareggio della Juve contro il Genoa. Le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha parlato così di Genoa Juve.

PAROLE – «La Juventus è sembrata inferiore nella partita di Genova e magari non era tanto diversa dal Monza. La differenza c’era ed è Rabiot. Lui è il capobanda, il giocatore fondamentale per avvicinare la Juve alla porta avversaria. La Juventus ha vinto tante partite 1-0 che potevano finire 1-1: in casa ha qualcosa in più. Poi Vlahovic deve fare di più in area: è un giocatore che ha dimostrato di essere bravo quando c’è molto traffico intorno a lui, ma spesso ad esempio Thuram è efficace anche quando c’è tanto campo davanti a lui. Nel lavoro tecnico Vlahovic deve crescere, ha bisogno di più vicinanza intorno».

