Dean Huijsen protagonista del documentario The Best is Yet to Come, prodotto da Juventus Creator Lab. Le sue parole.

ORIGINI – Sono nato ad Amsterdam, poi a 5 anni sono andato a Marbella, vicino a Malaga in Spagna. Mio papà giocava a calcio. Giocavamo sempre insieme a miei fratelli anche a calcio-tennis.

MALAGA – L’ultimo anno a Malaga è andato molto bene. Giocavo con gli U17 in una competizione per U19. C’erano tante squadre che avevano chiamato.

TOURNEE IN PRIMA SQUADRA – Eri un po’ spaventato, timido, nel parlare con questi grandi nomi.

SCENDERE IN NEXT GEN – Quando sei in prima squadra pensi poi automaticamente che tutto sia più facile ma non è così.

