Massimiliano Allegri ha parlato di Kenan Yildiz e Dean Huijsen nel documentario The Best is Yet to Come di Juventus Creator Lab

Massimiliano Allegri, per il documentario The Best is Yet to Come di Juventus Creator Lab, ha parlato così di Yildiz e Huijsen.

TOURNEE‘ – Ho deciso di portarli in tournée perchè ogni anno ci sono dei giovani molto bravi e l’obiettivo della Juve è portare il maggior numero di giocatori dal settore giovanile in prima squadra. Devono avere qualità tecniche e determinate caratteristiche, e loro le hanno.

CARATTERISTICHE – Dean è un giocatore molto sicuro di sé quando gioca, molto bravo con i piedi, molto intelligente. Yildiz tecnicamente capisce dove si sviluppa il gioco, ha tecnica individuale, gioca molto verticale.

ESORDIO YILDIZ IN UDINESE JUVE – Ha fatto un controllo ottimo, lui ce l’ha come dote naturale ed è un bel vantaggio.

CAPELLI YILDIZ – Se li è tagliati il giorno dopo, mi ha fatto piacere. Significa che è un ragazzo intelligente e che ascolta.

IN AGGIORNAMENTO

