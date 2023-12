Infortunio Fagioli: le condizioni UFFICIALI del centrocampista e i tempi di recupero. Cosa filtra sul giocatore

Come appreso da Juventusnews24, per Nicolò Fagioli si prospettano dei giorni di terapie per una distorsione alla caviglia destra rimediata ieri.

Nulla di troppo grave, comunque, per il centrocampista classe 2001, che continua ad allenarsi insieme alla squadra dopo lo stop di 7 mesi per il caso scommesse.

