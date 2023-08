Mercato Juve, ecco i quattro nomi da tenere d’occhio nell’ultima settimana di trattative in caso di operazioni in uscita

Ad un settimana esatta dalla chiusura della sessione estiva, il calciomercato della Juventus ruota ancora attorno alle uscite. Il concetto è stato nuovamente confermato Giuntoli e Allegri nel pre-partita di Udinese Juve: per eventuali nuovi acquisti sarà necessario sfoltire ulteriormente la rosa in tutti i reparti. «Dobbiamo stare attenti ai conti, sistemare le cose, ma siamo contenti della squadra che abbiamo. Siamo convinti di fare bene. Moise è uno dei nostri cinque attaccanti, forma un attacco molto importante con Chiesa, Vlahovic, Milik e Yildiz. Dusan? Noi siamo contenti della squadra che abbiamo, i nostri 5 attaccanti sono bravi. Puntiamo su di loro». Come ribadito da Giuntoli, col passare dei giorni e lo scadere del mercato si va verso la conferma dell’attuale rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In caso di nuove cessioni, però, ecco i 4 nomi da tenere d’occhio in entrata.

Sulle fasce va monitorata la situazione di Kostic e Iling-Junior. Cambiaso, infatti, sembra aver già conquistato i gradi del titolare per la nuova stagione. Uno tra Kostic e Iling è dunque di troppo sulla sinistra e potrebbe lasciare Torino entro la fine del mercato. In questo caso, l’unico nome rimasto sulla lista della dirigenza bianconera è quello di Emil Holm. Il laterale dello Spezia non è mai uscito dai radar di Allegri e Giuntoli, che lo segue dai tempi del Napoli. Sull’esterno retrocesso in Serie B c’è anche l’Atalanta e la società ligure non fa sconti. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, con il club bergamasco che sembra intenzionato a fare sul serio. Occhi puntati, dunque, sul nome di Holm.

Calciomercato Juve: Berardi, Morata, Lukaku, la situazione in attacco. ULTIME

Gli altri tre nomi ancora chiacchierati in entrata sono tutti in attacco: Berardi, Morata e Lukaku. I primi due sono legati all’eventuale sacrificio di Federico Chiesa o all’addio di Kean, il belga ex Inter a quello di Dusan Vlahovic. In questo senso, nelle ultime ore stanno rimbalzando con insistenza voci sul possibile assalto del Liverpool di Klopp per l’esterno della Juve. L’Arabia Saudita sta tentando Salah e, in caso di cessione della stella egiziana, i ‘Reds’ sarebbero pronti ad affondare il colpo per Chiesa. Tuttavia, la posizione del club bianconero non cambia: il giocatore lascerà Torino solo per un’offerta irrinunciabile da almeno 60 milioni di euro. Ogni giorno che passa avvicina però la permanenza di Chiesa, così come quella di Dusan Vlahovic.

Solo in caso di proposte irrinunciabili Giuntoli virerà con decisione sui tre profili rimasti in lista. Berardi è valutato almeno 30 milioni e – ad una settimana dalla chiusura del mercato – considerato ormai incedibile dal Sassuolo, Morata rappresenta l’opzione low cost di fine mercato in caso di partenza di Kean. Infine, Lukaku si sta allontanando definitivamente: Allegri e la società puntando su Vlahovic e il trasferimento di Balogun dall’Arsenal fa saltare anche l’ipotesi di scambio. In ogni caso, fino alla chiusura ufficiale del mercato, sono questi i quattro nomi da tenere d’occhio in casa bianconera.

