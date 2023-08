Mercato Juve, il Lens fa sul serio per Diarra: c’è l’offerta allo Stasburgo. I dettagli della proposta per il talento

Il Lens fa sul serio per Diarra, obiettivo di mercato della Juve per rinforzare il centrocampo.

In base a quanto riferito dal giornalista Luca Bendoni via Twitter, infatti, allo Stasburgo sarebbe pervenuta un’offerta da 15 milioni più 2 di bonus per il talentuoso giocatore classe 2004. Questa proposta sarà valida fino a lunedì 28 agosto e si attende la risposta dello Stasburgo.

