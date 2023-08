Bonucci via dalla Juve: ci prova anche il Genoa! Avviati i contatti per il difensore ex capitano bianconero. I dettagli

Il Genoa si è inserito nella lista delle squadre che vorrebbe portare via Bonucci dalla Juve.

In base a quanto reso noto da Di Marzio attraverso il suo sito, infatti, il club allenato da Gilardino nelle ultime ore avrebbe avviato i primi contatti per il difensore ex capitano bianconero. Bonucci da tempo è nel mirino anche di Lazio e Union Berlino.

