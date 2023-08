Convocati Bologna per la Juve: un’assenza per Thiago Motta. La lista dei giocatori a disposizione per la partita dello Stadium

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Juve in programma domani allo Stadium dalle 18:30. Out Barrow, questi i giocatori che avrà a disposizione Thiago Motta.

Portieri: Skorupski, Ravaglia, Gasperini.

Difensori: Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Orsolini, Van Hooijdonk, Zirkzee.

The post Convocati Bologna per la Juve: un’assenza per Thiago Motta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG