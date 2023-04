Mercato Juve, in estate arrivano 34 milioni: è fatta per la cessione. Il club ha deciso di riscattare il centrocampista

La Juve incasserà 34 milioni in estate. Come? Dalla cessione di McKennie al Leeds. Come riporta Calciomercato.com, infatti, il club avrebbe deciso di riscattare il centrocampista americano arrivato nel corso del mercato di gennaio in prestito.

La squadra inglese, quindi, metterà sul piatto i 34 milioni pattuiti per acquisitre totalmente McKennie. L’unico vincolo è la permanenza del Leeds in Premier League: attualmente la compagine di Javi Garcia è 16° con 29 punti, +2 sulla zona retrocessione.

