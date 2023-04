Zuliani: «Gol Milinkovic-Savic da annullare, a parti invertite sarebbe venuto giù il mondo». Attacco durissimo del giornalista e tifoso

Zuliani, noto giornalista e tifoso della Juventus, attraverso un video su You Tube ha ribadito che il gol di Milinkovic-Savic era da annullare.

LE DICHIARAZIONI – «Se non dai quel gol alla Lazio come finisce l’andamento del match? Può cambiare nel secondo tempo. A partite invertite sarebbe venuto giù il mondo. Se ci spingono Dumfries in Coppa, Alex Sandro in campionato e nessuno dice niente è evidente che ci vogliono spingere fuori. Che motivo ha Alex Sandro di buttarsi se nessuno lo tocca Non c’è bisogno di essere furbi. Milinkovic lo spinge e disorienta nel suo saltare in netto anticipo. E’ fallo tutta la vita, chi dice il contrario è in malafede, quel gol non si convalida. A partite invertite sarebbe venuto giù il Parlamento Europeo».

