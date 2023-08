Mercato Juve, Kostic è in bilico: può andare via ad una condizione nonostante le conferme arrivate da Giuntoli e Allegri

La posizione di Kostic alla Juve è in bilico e non è da escludere un suo addio in questi ultimi giorni di mercato nonostante le conferme sulla sua permanenza arrivate da Giuntoli e Allegri nei giorni scorsi.

In base a quanto riferito da Tuttosport, infatti, il serbo (zero minuti in due partite) potrebbe andare via, ma ad una sola condizione. La Juve sarebbe disposta a cederlo solo a titolo definitivo.

The post Mercato Juve, Kostic è in bilico: può andare via ad una condizione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG