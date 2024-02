Mercato Juve, la Next Gen vale 110 milioni: il tesoretto dei giovani tra chi ne fa parte, gioca in prestito o è in prima squadra

La Juve Next Gen vale 110 milioni considerando i giovani che ne fanno parte e quelli mandati a giocare in prestito o che sono già in prima squadra.

A fare la stima è il Corriere dello Sport elencando tutti i ragazzi presi in considerazione presi in considerazione e una possibile formazione: Daffara in porta, Savona e Comenencia terzini destri, Huijsen e Facundo Gonzalez centrali di difesa con Muharemovic come alternativa, Rohui e Turicchia terzini sinistri, Barrenechea regista di centtrocampo, Iling-Junior e Nonge in mezzo con Nicolussi Caviglia e Miretti e in attacco i vari Yildiz, Soulé, Kaio Jorge, Sekulov, Cerri e Hasa. Se, paradossalmente, finissero tutti sul mercato la Juve avrebbe un tesoretto da 110 milioni da investire.

