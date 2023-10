Mercato Juve, Marotta pensa allo sgarbo: vuole due obiettivi a zero. Si prospetta una sfida nei prossimi mesi

Juve e Inter potrebbero dar vita ad una sfida di mercato nei prossimi mesi per due obiettivi in comune: Djalo e Zielinski.

In base a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, sono loro due (insieme a Taremi) i giocatori nel taccuino di Marotta che sarebbe ben contento di fare uno sgarbo alla Juve per prenderli a parametro zero, visto che sono in scadenza di contratto. L’Inter sarebbe già in vantaggio per Djalo e anche Zielinski sarebbe stuzzicato dal trasferimento a Milano.

