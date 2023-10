Juventus, pubblicata la relazione sulla revisione del bilancio consolidato: cosa emerge dal comunicato ufficiale

La Juventus ha pubblicato un comunicato ufficiale relativo alla relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato.

IL COMUNICATO – «Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Juventus Football Club S.p.A. e sue controllate (il “Gruppo Juventus“ o il “Gruppo”), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2023, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti sui dati del precedente esercizio presentati ai fini comparativi e sul conto economico descritti nei paragrafi “Manovre sui compensi del personale tesserato relativi alle tagioni sportive 2019/20 e 2020/21” ed “Effetti di operazioni con altre squadre di calcio relative agli anni 2018, 2019 e 2020” della sezione “Elementi alla base delle conclusioni con rilievi” della presente relazione e dei possibili effetti sui dati del precedente esercizio presentati ai fini comparativi e sul conto economico descritti nel paragrafo “Possibili effetti di ulteriori operazioni con altre squadre di calcio relative agli anni 2018, 2019 e 2020” della medesima sezione, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.

Come già segnalato nella nostra relazione di revisione sul bilancio consolidato al 30 giugno 2022 datata 5 dicembre 2022, nei precedenti esercizi Juventus Football Club S.p.A. (di seguito anche l’”Emittente”, la “Società” o “Juventus”) ha raggiunto: i) taluni accordi per la riduzione dei compensi da corrispondere al personale tesserato della Prima Squadra nella stagione 2019/20 e altri accordi per l’integrazione dei compensi delle successive stagioni 2020/21 e 2021/22; ii) successivi ulteriori accordi per la riduzione dei compensi con parte dei propri tesserati a valere sulla stagione 2020/21 e altri accordi per il riconoscimento ad alcuni di essi di premi legati alla permanenza in squadra ad una certa data (c. d. “loyalty bonus”) a valere sulla stagione 2021/22 e, in taluni casi, sulla stagione 2022/23.

La nostra relazione di revisione sul bilancio consolidato dell’Emittente al 30 giugno 2022,

precedentemente richiamata, includeva un rilievo con riferimento alla mancata rilevazione negli esercizi di riferimento degli effetti contabili relativi alle predette manovre sui compensi del personale tesserato.

In relazione a tale tematica, quale conseguenza della mancata rilevazione nei passati esercizi di tali manovre secondo corretti principi contabili, riteniamo che: i) con riferimento ai dati del precedente esercizio presentati ai fini comparativi, la perdita dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 e il patrimonio netto al 30 giugno 2022 risultino sovrastimati rispettivamente di Euro 44 milioni e di Euro 5 milioni; ii) la perdita dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2023 risulti sovrastimata di Euro 5 milioni, senza effetti sul patrimonio netto al 30 giugno 2023.

La relazione sulla gestione e le note 55 e 57 delle note illustrative descrivono gli accordi della Società con il personale tesserato e le analisi e valutazioni svolte dagli Amministratori e riportano l’informativa relativa i) alle contestazioni all’Emittente in merito alla contabilizzazione delle predette manovre sui compensi del personale tesserato nell’ambito dei procedimenti di Consob ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 (“Procedimenti Consob”) e ii) al procedimento penale riguardante la Società e alcuni suoi esponenti attuali e passati (il “Procedimento Penale”)».

